У Полтаві охоронцю школи повідомили про підозру у розбещенні неповнолітньої

Сьогодні, 18:44

У Полтаві правоохоронці повідомили про підозру 51-річному охоронцю одного з навчальних закладів міста у вчиненні дій сексуального характеру щодо неповнолітньої дівчини. Про це повідомили в обласній поліції.

Як розповів перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, слідчі за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури оголосили чоловікові підозру за ч.1 ст.155 Кримінального кодексу України — вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16 років.

Питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному наразі вирішується. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає до 5 років обмеження або позбавлення волі.

6 жовтня до поліції звернувся батько дитини, який повідомив про протиправні дії щодо своєї доньки. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

