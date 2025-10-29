На Полтавщині прокуратура через суд вимагає визначити межі заказника «Зачепилівський»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 99

Прокуратура Полтавщини домагається через суд встановлення меж ботанічного заказника місцевого значення «Зачепилівський», який входить до природно-заповідного фонду України.

Як повідомили у Решетилівській окружній прокуратурі, позов подано до Новосанжарської селищної ради. Його мета — закріпити межі природоохоронної території для належного збереження унікальної природи регіону.

Заказник створили у 1994 році площею 58 гектарів. У 2002 році рішенням Полтавської обласної ради територію розширили до 826,8 га, проте її межі досі офіційно не встановлені.

У заказнику росте рябчик малий, занесений до Червоної книги України, а також значна кількість лікарських рослин. Окрім цього, територія має важливе наукове значення й допомагає підтримувати екологічний баланс лісостепової зони.

Полтавський окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у справі.

