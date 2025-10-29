На Миргородщині водій вантажівки намагався відкупитися від поліцейських

Чоловік пропонував гроші, щоб уникнути відповідальності за кермування у стані сп’яніння

27 жовтня у Гадячі 48-річний мешканець Полтавщини намагався підкупити працівників поліції. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За даними слідства, патрульні зупинили водія вантажівки DAF, який перебував у стані сп’яніння. Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду.

— Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт спроби підкупу, — повідомив начальник відділення №1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції Ростислав Ярошенко.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі.

Крім того, на водія склали адмінпротоколи за:

ч.2 ст.122 КУпАП — порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами;

ч.1 ст.130 КУпАП — керування транспортом у стані сп’яніння.

За пропозицію хабаря передбачено штраф від 17 000 до 68 000 грн або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

