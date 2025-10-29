На Миргородщині водій вантажівки намагався відкупитися від поліцейських

27 жовтня у Гадячі 48-річний мешканець Полтавщини намагався підкупити працівників поліції. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За даними слідства, патрульні зупинили водія вантажівки DAF, який перебував у стані сп’яніння. Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі.
Крім того, на водія склали адмінпротоколи за:
За пропозицію хабаря передбачено штраф від 17 000 до 68 000 грн або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці п’яний водій скоїв аварію, зник з місця події, а потім пропонував патрульним хабар.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.