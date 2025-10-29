На Полтавщині поліція розшукує двох чоловіків: 66-річного Василя Хоменка та 20-річного Максима Гусака

Усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно місця перебування зниклих, повідомити до правоохоронниї органів

На Полтавщині поліція розшукує двох зниклих безвісти чоловіків — 66-річного Василя Хоменка та 20-річного Максима Гусака. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що Максим Гусак не виходить на зв’язок із рідними із 22 жовтня 2025 року.

Прикмети зниклого: зріст близько 170 см, на вигляд 19-20 років, волосся темне коротко стрижене, очі карі, худорлявої статури.

Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування Максима Гусака, просять повідомити працівників відділу № 1 Полтавського райуправління поліції за телефонами: 095-705-91-03 або 102.



Василь Хоменко — житель села Вирішальне Сенчанської сільської громади. Відомо, що чолвоік 21 жовтня 2025 року пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст близько 170 см, волосся сиве, має сиву бороду.

На момент зникнення був одягнений у флісову кофту, штани, калоші та шапку чорного кольору.

Стосовно можливого місця перебування чоловіка необхідно повідомити до Миргородського райвідділу поліції за телефонами: (053) 555-24-50, (095) 388-99-43, 102 або будь-яким іншим зручним способом.

