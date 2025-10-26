Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Олександра Горбаня

Вранці 19 жовтня чоловік виїхав на автомобілі в напрямку села Великі Сороченці і до теперішнього часу його місцеперебування невідоме

Відділом № 2 Полтавського райуправління поліції розшукується безвісти зниклий Горбань Олександр Юрійович 2001 року народження, мешканець села Шамраївка Полтавської області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Вранці 19-го жовтня Олександр Горбань вирушив на автомобілі ВАЗ 2113 (номер АН 4683 КТ) в напрямку села Великі Сороченці і до теперішнього часу його місцеперебування невідоме.

Прикмети зниклого: зріст 182 см, коротко стрижене світле волосся, очі блакитного кольору, без шрамів і татуювань, може бути одягнений в куртку з емблемою DTEK.

— Якщо Вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук безвісти зниклого Олександра Горбаня, просимо повідомити працівників відділу № 2 Полтавського райуправління поліції за телефонами: 050-407-43-71, 099-485-50-02 або 102, - закликають правоохоронці.