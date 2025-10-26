Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Олександра Горбаня

Вранці 19 жовтня чоловік виїхав на автомобілі в напрямку села Великі Сороченці і до теперішнього часу його місцеперебування невідоме
Відділом № 2 Полтавського райуправління поліції розшукується безвісти зниклий Горбань Олександр Юрійович 2001 року народження, мешканець села Шамраївка Полтавської області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Вранці 19-го жовтня Олександр Горбань вирушив на автомобілі ВАЗ 2113 (номер АН 4683 КТ) в напрямку села Великі Сороченці і до теперішнього часу його місцеперебування невідоме.
Прикмети зниклого: зріст 182 см, коротко стрижене світле волосся, очі блакитного кольору, без шрамів і татуювань, може бути одягнений в куртку з емблемою DTEK.
