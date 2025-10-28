Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Полтавський апеляційний суд засудив чоловіка за пособництво росіянам під час окупації Харківщини

Сьогодні, 18:03

 

Обвинувачений видавав росіянам місця, де живуть українські військовослужбовці

Полтавський апеляційний суд скасував вирок першої інстанції та визнав мешканця Харківської області винним у пособництві державі-агресору. Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна та забороною обіймати посади в органах влади строком на 15 років. Про це йдеться у вироку суду від 24 жовтня 2025 року.

Згідно з матеріалами справи, під час окупації частини Харківської області обвинувачений передавав російським військовим інформацію про місце проживання ветеранів АТО та працівників правоохоронних органів. Свідки підтвердили його співпрацю з окупантами, участь у проведенні обшуків, облаштуванні блокпостів та погрози на адресу представників української влади.

Раніше, у вересні 2023 року, Диканський районний суд Полтавської області виправдав обвинуваченого, однак прокурор оскаржив це рішення. Апеляційна інстанція дійшла висновку про наявність достатніх доказів вини.

Нагадаємо, влітку Котелевський райсуд Полтавщини засудив іще одного жителя Харківської області, бо той погодився на співпрацю з росіянами під час окупації.

Автор: Яна Гудзь
Теги: суд апеляційний суд колаборанти
