На Полтавщині БЕБ передало до суду справу про незаконні операції через WebMoney

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 125

БЕБ у Полтавській області завершило розслідування щодо чоловіка, який три роки здійснював операції через заборонену російську систему WebMoney

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у справі чоловіка, який систематично проводив незаконні операції через заборонену в Україні платіжну систему «WebMoney Transfer». Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, обвинувачений протягом трьох років надавав послуги з придбання та продажу електронних грошей у цій системі. Отриману від клієнтів винагороду він зараховував на власні банківські рахунки та використовував на особисті потреби.

Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили ноутбук із доказами використання забороненої програми.

Фігуранту повідомлено про підозру за:

ч.1 ст.200 Кримінального кодексу України — незаконні дії з електронними грошима та документами на переказ;

— незаконні дії з електронними грошима та документами на переказ; ч.1 ст.209 ККУ — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Обвинувальний акт разом з угодою про визнання винуватості передано до суду.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ Полтавщини викрило директора агропідприємства, який не сплатив 73 млн грн податків.