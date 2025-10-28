Олена Шуляк
Стало відомо, скільки заплатять українці за світло цієї зими
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: спільні дії в умовах війни
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Полтавщині БЕБ передало до суду справу про незаконні операції через WebMoney

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 125

БЕБ у Полтавській області завершило розслідування щодо чоловіка, який три роки здійснював операції через заборонену російську систему WebMoney

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у справі чоловіка, який систематично проводив незаконні операції через заборонену в Україні платіжну систему «WebMoney Transfer». Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, обвинувачений протягом трьох років надавав послуги з придбання та продажу електронних грошей у цій системі. Отриману від клієнтів винагороду він зараховував на власні банківські рахунки та використовував на особисті потреби.

Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили ноутбук із доказами використання забороненої програми.

Фігуранту повідомлено про підозру за:

  • ч.1 ст.200 Кримінального кодексу України — незаконні дії з електронними грошима та документами на переказ;
  • ч.1 ст.209 ККУ — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Обвинувальний акт разом з угодою про визнання винуватості передано до суду.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ Полтавщини викрило директора агропідприємства, який не сплатив 73 млн грн податків.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: БЕБ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх