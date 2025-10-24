ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік помер після побиття: підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення

Сьогодні, 16:40

 

Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення

Минулого тижня у Лубнах на Полтавщині місцевий 54-річний чоловік побив 55-річного громадянина: від отриманих травм той помер у лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, постраждалого спершу госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування, а згодом перевели до Полтавської обласної лікарні. Там чоловік помер.

Про підозру фігуранту повідомили під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нині триває досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, схожа ситуація сталася на початку червня у Кременчуці: після бійки двох чоловіків один з них помер у лікарні.


Автор: Яна Гудзь
Теги: бійка смерть повідомлення про підозру
