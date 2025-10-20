У п’ятницю, 17 жовтня, близько 16.30 у Кобеляках на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, автомобіль Renault Logan, за кермом якого перебував 71-річний водій, збив 69-річну жінку, яка їхала дорогою на велосипеді.
Унаслідок зіткнення велосипедистка отримала тілесні ушкодження — її госпіталізували для надання медичної допомоги.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Нині поліція з’ясовує обставини аварії.
Нагадаємо, днями у Полтаві автомобіль збив велосипедистку — жінку так само госпіталізували.
