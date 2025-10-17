На кордоні з Румунією затримали п’ятьох військовозобов'язаних чоловіків — серед них жителі Полтавщини

Прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Румунією, оминаючи пункт пропуску. Серед затриманих — жителі Полтавської, Рівненської та Івано-Франківської областей. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Порушників виявив прикордонний патруль, коли ті рухалися гірською стежкою, намагаючись сховатися у місцевому рельєфі, аби лишитися непомітними. Вони мали при собі смартфон з електронною картою, де був заздалегідь прокладений маршрут до кордону.
Чоловіків затримали й склали протоколи про адміністративне правопорушення. Подальшу долю «туристів» визначатиме суд.
Нагадаємо, нещодавно житель Полтавщини намагався переплисти Дністер на каяку, щоб втекти за кордон.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.