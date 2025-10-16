На Полтавщині судитимуть колишню працівницю банку, яка оформлювала кредити на клієнтів, а кошти отримувала сама

Жінка спричинила банку збитків на майже 300 тис. грн
Прокурори Глобинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої працівниці банку. Їй інкримінують незаконне використання конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно, та шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. ч. 1, 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190 КК України). Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
За даними слідства, жінка працювала в банку фахівцем з обслуговування клієнтів та мала доступ до їхніх персональних даних. При укладенні договорів про споживчі кредити вона оформлювала на клієнтів й інші кредитні договори, про які люди навіть не підозрювали. У подальшому отримувала емітовані на ім’я потерпілих банківські картки, кошти з яких використовувала на власні потреби.
Упродовж червня - вересня 2024 року жінка сформувала 8 фіктивних договорів та спричинила банку збитки на загальну суму майже 300 тисяч гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.
Нагадаємо, у травні ми писали, що у Полтавській області детективи БЕБ повідомили про підозру 39-річній колишній працівниці АТ «Айбокс банк». За даними слідства, жінка відкривала банківські рахунки без відома осіб, на яких вони оформлювалися.
