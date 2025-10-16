На Полтавщині судитимуть колишню працівницю банку, яка оформлювала кредити на клієнтів, а кошти отримувала сама

Сьогодні, 16:03

Прокурори Глобинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої працівниці банку. Їй інкримінують незаконне використання конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно, та шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. ч. 1, 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190 КК України). Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, жінка працювала в банку фахівцем з обслуговування клієнтів та мала доступ до їхніх персональних даних. При укладенні договорів про споживчі кредити вона оформлювала на клієнтів й інші кредитні договори, про які люди навіть не підозрювали. У подальшому отримувала емітовані на ім’я потерпілих банківські картки, кошти з яких використовувала на власні потреби.

Упродовж червня - вересня 2024 року жінка сформувала 8 фіктивних договорів та спричинила банку збитки на загальну суму майже 300 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.

Нагадаємо, у травні ми писали, що у Полтавській області детективи БЕБ повідомили про підозру 39-річній колишній працівниці АТ «Айбокс банк». За даними слідства, жінка відкривала банківські рахунки без відома осіб, на яких вони оформлювалися.