На Кременчуччині четверо людей отруїлися невідомою речовиною

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 137

У Глобиному на Кременчуччині четверо людей отруїлися невідомою речовиною. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За попередніми даними, повідомлення про нещасний випадок надійшло учора о 7.33.

Відомо також, що серед постраждалих — двоє дітей.

На місце події надзвичайники не виїздили. Про те, що стало причиною отруєння, наразі невідомо.

Нагадаємо, у вересні на Полтавщині також четверо людей отруїлися невідомою речовиною. Серед постраждалих була одна дитина.