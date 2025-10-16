У Глобиному на Кременчуччині четверо людей отруїлися невідомою речовиною. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
За попередніми даними, повідомлення про нещасний випадок надійшло учора о 7.33.
Відомо також, що серед постраждалих — двоє дітей.
На місце події надзвичайники не виїздили. Про те, що стало причиною отруєння, наразі невідомо.
Нагадаємо, у вересні на Полтавщині також четверо людей отруїлися невідомою речовиною. Серед постраждалих була одна дитина.
