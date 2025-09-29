У селі на Полтавщині отруїлися четверо людей, серед них дитина

Інцидент стався в селі Галущина Гребля Полтавського району

28 вересня близько 16.20 у селі Галущина Гребля Полтавського району стався нещасний випадок. Четверо людей, серед них одна дитина, отруїлися невідомою речовиною. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Рятувальників на місце події не викликали. Наразі подробиці події та стан постраждалих з’ясовують медики. Нагадаємо, на минулому тижні на Полтавщині зафіксували другий випадок отруєння грибами.

