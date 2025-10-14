Чому не можна спалювати суху рослинність та яке покарання за це передбачено

За спалювання сухої рослинності може наступити як адміністративна, так і кримінальна відповідальність
Щороку восени настає сезон паління несвідомими громадянами листя, сухої трави та інших рослинних залишків. Це вкрай шкідливо як для здоров’я людей, так і для навколишнього середовища, куди потрапляють речовини, що є небезпечними для органів дихання. А по-друге, коли спалюються залишки сухої рослинності, то гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Про це розповіли у Полтавській ОВА.
По-перше, за такі дії загрожують великі штрафи, що передбачено ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
За спалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності чи її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях у населених пунктах:
За ті ж дії на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду:
За спалювання трави та сухої рослинності у деяких випадках передбачена і кримінальна відповідальність – аж до 10 років позбавлення волі. Це передбачено ст. 245 Кримінального кодексу України.
Так, за знищення чи пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, стерні, сухих трав, рослинності на землях сільськогосподарського призначення загрожує:
За такі ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин чи інші тяжкі наслідки, палія можуть відправити до в’язниці на строк від 5 до 10 років.
Існують безпечні способи утилізації рослинних відходів:
