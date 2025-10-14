На Полтавщині нетверезий мотоцикліст потрапив у ДТП — травмовані двоє людей

За попередніми даними, мотоцикліст не впорався з керуванням

У неділю, 12 жовтня, близько 20.30 у селі Веприк на Миргородщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними слідства, 28-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував мотоциклом Spark та не впорався з керуванням. Той перекинувся та упав на проїжджу частину.

У результаті аварії водій та його 31-річний пасажир отримали травми та були госпіталізовані до Гадяцької лікарні.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Правоохоронці вкотре нагадують: керування транспортом у нетверезому стані — це не лише грубе порушення закону, а й пряма загроза життю людей.

