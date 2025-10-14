ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина, Україна, Світ

Сім'я з Полтавщини організувала схему фіктивних шлюбів для виїзду ухилянтів за кордон на Волині

Сьогодні, 11:02

 

63-річний чоловік із Полтавської області разом із доньками заробляв на тому, що допомагав військовозобов’язаним виїхати за кордон. Вартість послуги складала 25 тисяч доларів

На Волині правоохоронці викрили сім’ю з Полтавщини, яка займалася організацією незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом супроводу осіб з інвалідністю. Про це повідомили у пресслужбі Головного уравління Національної поліції у Волинській області.

За даними слідства, 63-річний житель Полтавської області налагодив «бізнес», до якого залучив і своїх дітей. Старша донька мала інвалідність і потребувала постійного догляду — саме з нею чоловіки нібито укладали фіктивні шлюби, щоб отримати право супроводу за кордон. Після перетину кордону «подружжя» розривало стосунки.

Молодша донька шукала «клієнтів» через соцмережі, розміщуючи анонімні оголошення з пропозицією допомогти уникнути мобілізації. Вартість такої послуги сягала 25 тисяч доларів США.

9 жовтня родину затримали у Луцьку під час отримання коштів за чергову «операцію». 

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена з корисливих мотивів, за попередньою змовою. Суд вже обрав фігурантам запобіжні заходи. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як жителька Полтавщини з інвалідністю двічі намагалася вивезти за кордон чоловіків призовного віку.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУНП у Волинській області Джерело відео: ГУНП у Волинській області
Теги: схема перетин кордону
