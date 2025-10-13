На Полтавщині чоловіка підозрюють у нарузі над могилою

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 163

Пошкодження пам’ятника на цвинтарі виявили жителі одного із сіл Миргородщини

У суботу, 11 жовтня, на цвинтарі у селі Рокита Миргородського району місцеві жителі виявили пошкоджений пам'ятник на могилі. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Прибувши на місце під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили можливого причетного — ним виявився 54-річний місцевий житель.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою. Процесуальне керівництво здійснює Миргородська окружна прокуратура. Обставини інциденту встановлюються.

