У Полтаві рятувальники деблокували водія після ДТП на вулиці Симона Петлюри

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 253

11 жовтня близько 20.20 у Полтаві на вулиці Симона Петлюри сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Унаслідок ДТП одна людина травмована, ще одну врятували рятувальники.

Чергове відділення ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокувало водія з пошкодженого легкового автомобіля та від’єднало акумулятор, щоб запобігти загорянню.

Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, того ж дня у Полтаві на вулиці Тунельній Mercedes-Benz виїхав на узбіччя та на смерть збив пішоходку.