У Полтаві рятувальники деблокували водія після ДТП на вулиці Симона Петлюри

Унаслідок аварії травмована одна людина
11 жовтня близько 20.20 у Полтаві на вулиці Симона Петлюри сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Унаслідок ДТП одна людина травмована, ще одну врятували рятувальники.
Чергове відділення ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокувало водія з пошкодженого легкового автомобіля та від’єднало акумулятор, щоб запобігти загорянню.
Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, того ж дня у Полтаві на вулиці Тунельній Mercedes-Benz виїхав на узбіччя та на смерть збив пішоходку.
