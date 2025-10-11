На проспекті Свободи у Кременчуці сталася ДТП

11 жовтня близько 12.20 на проспекті Свободи у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події, одна автівка наздогнала іншу.
Попередньо, унаслідок зіткнення ніхто не постраждав. На місці події водії оформлюють європротокол.
Через аварію рух у напрямку центру міста був частково ускладнений.
Нагадаємо, що напередодні у Нових Санжарах у ДТП загинув водій.
