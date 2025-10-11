ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

На Полтавщині прокуратура вимагає повернути 700 тис. грн, переплачених за газ для шкіл

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 159

 Ціну на газ для освітніх закладів збільшили майже у 6 разів за сумнівними додатковими угодами

Прокурори Решетилівської окружної прокуратури звернулися до суду з позовом проти дніпровського товариства, яке постачало газ навчальним закладам Новосанжарської громади. Про це повідомили в прокуратурі Полтавської області.

Йдеться про договір, укладений наприкінці 2020 року між товариством і відділом освіти Новосанжарської селищної ради. Упродовж січня-жовтня 2021 року постачальник ініціював укладення 20 додаткових угод, якими поступово підвищували ціну газу — з понад 5 тис. грн до майже 30 тис. грн за 1 кубометр.

У результаті таких дій, освітній відділ переплатив близько 700 тис. грн бюджетних коштів.

Прокуратура вимагає визнати додаткові угоди недійсними та зобов’язати товариство повернути кошти до бюджету. Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі.

Нагадаємо, що ціна на газ для населення залишиться незмінною до 31 березня 2026 року.

Автор: Руслана Горгола
Теги: школа газ переплата прокуратура Полтавщини
