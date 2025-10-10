У Світловодську автобус наїхав на хлопчика — дитина травмована

Сьогодні, 21:01

У Світловодську на вулиці Героїв України, у мікрорайоні Обеліск, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок наїзду автобуса постраждав неповнолітній хлопчик. Про це повідомила громадська організація «Стаття 5».

За попередніми даними, кілька дітей гралися на проїжджій частині. У цей момент дорогою рухався автобус. Через необережність як водія, так і самих дітей, стався наїзд. Постраждалий хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його стан наразі уточнюється.





