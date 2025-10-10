У селі в Кременчуцькому районі за ніч згоріли два сінники і 20 тонн соломи (уточнено)

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 139

Протягом ночі з 8 на 9 жовтня у селі Заїчинці Кременчуцького району сталися три масштабні пожежі. Горіли сінники та солома просто неба. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

8 жовтня о 23.56 — на вул. Центральній загорілася споруда для зберігання сіна. Вогонь знищив саму будівлю та близько 1,5 тонни сіна. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум’я на сусідню господарчу споруду. До гасіння залучались рятувальники 8-ї ДПРП та 20-ї ДПРЧ.

— на вул. Центральній загорілася споруда для зберігання сіна. Вогонь знищив саму будівлю та близько 1,5 тонни сіна. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум’я на сусідню господарчу споруду. До гасіння залучались рятувальники 8-ї ДПРП та 20-ї ДПРЧ. 9 жовтня о 00.40 — вже на вул. Молодіжній знову зайнявся сінник. Цього разу згоріло 6 тонн сіна. Пожежу гасили рятувальники 8-ї ДПРП, Семенівська місцева пожежна охорона та МПК села Крива Руда.

9 жовтня о 2.44 — на вул. Радянській сталася третя пожежа. На відкритій території згоріло 20 тонн соломи. Завдяки злагодженим діям рятувальників поруч розташована господарча споруда залишилася неушкодженою.

Усі три випадки трапилися в межах одного села за лічені години. Ймовірні причини пожеж наразі встановлюють. Відомо, що у всіх випадках вдалося врятувати розташовані поруч будівлі.

Нагадаємо, що у Кременчуці горіла господарча споруда.