У селі в Кременчуцькому районі за ніч згоріли два сінники і 20 тонн соломи (уточнено)
Сьогодні, 09:39
Горіло в різних частинах села
Протягом ночі з 8 на 9 жовтня у селі Заїчинці Кременчуцького району сталися три масштабні пожежі. Горіли сінники та солома просто неба. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
- 8 жовтня о 23.56 — на вул. Центральній загорілася споруда для зберігання сіна. Вогонь знищив саму будівлю та близько 1,5 тонни сіна. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум’я на сусідню господарчу споруду. До гасіння залучались рятувальники 8-ї ДПРП та 20-ї ДПРЧ.
- 9 жовтня о 00.40 — вже на вул. Молодіжній знову зайнявся сінник. Цього разу згоріло 6 тонн сіна. Пожежу гасили рятувальники 8-ї ДПРП, Семенівська місцева пожежна охорона та МПК села Крива Руда.
- 9 жовтня о 2.44 — на вул. Радянській сталася третя пожежа. На відкритій території згоріло 20 тонн соломи. Завдяки злагодженим діям рятувальників поруч розташована господарча споруда залишилася неушкодженою.
Усі три випадки трапилися в межах одного села за лічені години. Ймовірні причини пожеж наразі встановлюють. Відомо, що у всіх випадках вдалося врятувати розташовані поруч будівлі.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: ДСНС Полтавщини/ілюстративне
