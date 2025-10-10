У Кременчуці горіла господарча споруда — житловий будинок врятували

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 223

9 жовтня у Кременчуці сталася пожежа в господарчій споруді. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління цивільного захисту та превентивної Державної служби надзвичайних ситуацій.

На місце виїхали рятувальники державної пожежно-рятувальної частини. Вони загасили полум’я та не допустили його поширення на розташований поруч житловий будинок.

Причину загоряння наразі встановлюють фахівці.