На Полтавщині вибухотехніки знешкодили бойову частину російського дрона

На Полтавщині вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину ударного безпілотника армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, рештки дрона виявили на сільськогосподарському полі в одній із громад області.
Фахівці вибухотехнічної служби прибули на місце, обстежили уламки і безпечно вилучили вибухонебезпечну частину. У подальшому вибухівку знешкодили.
Поліція вкотре наголошує: залишки боєприпасів, уламки ракет і дронів, а також будь-які підозрілі предмети можуть становити смертельну загрозу. Їх не можна торкатися, переміщати або самостійно досліджувати.
Правоохоронці нагадують:
не наближайтеся до підозрілих предметів;
негайно повідомте про знахідку поліцію або ДСНС;
під час повітряної тривоги прямуйте до укриття.
