На Полтавщині вибухотехніки знешкодили бойову частину російського дрона

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 89

Залишки ударного БпЛА знайшли на полі в одній із громад області

На Полтавщині вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину ударного безпілотника армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, рештки дрона виявили на сільськогосподарському полі в одній із громад області.

Фахівці вибухотехнічної служби прибули на місце, обстежили уламки і безпечно вилучили вибухонебезпечну частину. У подальшому вибухівку знешкодили.

Поліція вкотре наголошує: залишки боєприпасів, уламки ракет і дронів, а також будь-які підозрілі предмети можуть становити смертельну загрозу. Їх не можна торкатися, переміщати або самостійно досліджувати.

Правоохоронці нагадують:

не наближайтеся до підозрілих предметів;

негайно повідомте про знахідку поліцію або ДСНС;

під час повітряної тривоги прямуйте до укриття.

