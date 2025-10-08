На Полтавщині жінку, яка замовила вбивство доньчиного коханця, засудили до 10 років ув’язнення

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 279

Життя чоловіка вона оцінила у $1,5 тисячі

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області виніс вирок 63-річній мешканці Лохвицького району, яку визнали винною у замаху на вбивство, вчиненому на замовлення. Про це відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Як з’ясувало слідство, улітку 2023 року жінка вирішила прибрати коханця своєї доньки, щоб відновити її шлюб із чоловіком, який працював за кордоном. Вона запропонувала знайомому підшукати виконавця для вбивства й погодилася заплатити 1,5 тисячі доларів США, з яких 200 доларів дала як завдаток.

Поліція дізналася про злочинні наміри жінки й імітувала вбивство. Після того, як «виконавці» показали їй фото «жертви» та отримали другу частину оплати — 1300 доларів — замовницю затримали.

Суд визнав її винною у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 15, п. 11,12 ч.2 ст. 115 КК України) і призначив 10 років позбавлення волі.

Покарання рахуватимуть із 20 вересня 2023 року, коли її взяли під варту.