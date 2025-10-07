На Полтавщині затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві знайомого

Учора, 6 жовтня, у лісозмузі на Полтавщині знайшли тіло чоловіка: поліція взяла під варту ймовірного вбивцю. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, ща правоохоронцям вдалося встановити особу загиблого — ним виявився 47-річний чоловік, який раніше вважався зниклим безвісти.

Під час огляду тіла поліцейські виявили сліди насильницької смерті.

Як повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, слідчі встановили, що 27 вересня у селі Василівка між двома знайомими виник конфлікт. У ході сварки 51-річний чоловік завдав іншому тілесних ушкоджень, від яких той помер.

Нині підозрюваного вже затримали. Йому повідомили про підозру та рішенням суду обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

За фактом умисного вбивства слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.

