На Полтавщині судили військовослужбовця, який тричі самовільно залишав військову частину

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 195

На Полтавщині судили військовослужбовця, який тричі самовільно залишав розпорядження військової частини. Про це стало відомо із вироку Пирятинського районного суду від 3 жовтня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений 16 жовтня 2024 року вперше залишив територію військової частини. У цей період він проводив час на власний розсуд, не пов'язаний із військовим обов'язком, і повернувся на службу 9 січня 2025 року.

Цього ж місяця обвинувачений перебував у лікувальному закладі і мав повернутися на службу 18 січня 2025 року, проте замість цього він самовільно залишив територію лікарні та не повернувся до військової частини у встановлений час. На службу він самостійно повернувся 27 січня 2025 року.

Утретє військовослужбовець самовільно залишив військову частину 17 лютого 2025 року. На службі він не повертався, проте 1 серпня 2025 року добровільно здався до теруправління Державного бюро розслідувань. Тут його відразу ж взяли під варту.

Дії обвинуваченого суд кваліфікував за ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним у скоєному та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою.

