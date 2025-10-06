У Полтаві оштрафували чоловіка, який тогрував підробленим алкоголем

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 187

Фальсифікат він продавав у п’ятилітрових пляшках просто з фургона

У Полтаві судили чоловіка, який торгував підробним алкоголем. Про це йдеться у вироку Подільського районного суду від 2 жовтня.

Із матеріалів справи відомо, що у квітні цього року чоловік купив 200 л фальсифікованої горілки, розлитої у 5-літрові пляшки, у Полтаві біля ринку «Браїлки». Зберігав і перевозив її у фургоні Mercedes-Benz Sprinter, а потім продавав у Полтаві пляшки по п’ять літрів вартістю 300 гривень за пляшку.

Ще одну партію фальсифікату об'ємом 300 л чоловік придбав у серпні, і вже через деякий час знову продав їх по 300 грн за 5-літрову пляшку.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що рідина, яку обвинувачений реалізовував, була водно-спиртовою сумішшю міцністю 34,5% і не відповідала державним стандартам.

На суді чоловік визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд затвердив угоду та на підставі усіх матеріалів справи призначив йому 85 тисяч гривень штрафу. Також чоловіка зобов’язали знищити увесь алкоголь.

Нагадаємо, на початку року суд розглядав справ утрьох кременчуківців, які торгували фальсифікованим алкоголем.