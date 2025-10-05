У Кременчуці колишнього працівника податкової служби судили за незаконний продаж конфіденційної інформації про діяльність підприємств. Відповідний вирок ухвалив Крюківський районний суд 15 вересня.
Як встановило слідство, обвинувачений — колишній головний ревізор-інспектор Кременчуцької податкової інспекції, у міру своїх посадових обов’язків чоловік мав доступ до службових баз даних. У березні 2024 року він зі свого робочого комп’ютера незаконно скопіював відомості з бази ДПС — зокрема, дані про фінансові операції ТОВ «Адвантісс», ТОВ «Дівойс» та ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології».
Отримані файли експодатківець передав через месенджер Telegram за 3600 гривень.
Звинувачення йому висунули за ч. 2 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоноване копіювання інформації, що призвело до її витоку, вчинене особою з правом доступу.
На суді чоловік визнав провину, щиро розкаявся та співпрацював зі слідством. Суд призначив йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, але звільнив від відбування з випробувальним строком на 1 рік. Також йому заборонено протягом цього періоду працювати в податковій службі та займатися діяльністю, пов’язаною з обробкою інформації в автоматизованих системах.
Нагадаємо, торік у Кременчуці судили колишнього керівника одного із відділень служб доставки, який пересилав інформацію про клієнтів своєму знайомому, а той використовував їх у шахрайських цілях.
