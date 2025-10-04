Під Полтавою зіткнулися мікроавтобус та легковик: на місці працюють кілька карет швидкої допомоги

Сьогодні, 4 жовтня, близько 20.30 неподалік Полтави сталася дорожньо-транспортна пригода. Фотографії з місця події публікують очевидці у соцмережах.
За попередніми даними, на дорозі зіткнулися мікроавтобус та легковик автомобіль.
Відомо також, що на місці події працюють кілька карет швидкої допомоги.
Попередньо обійшлося без постраждалих.
Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини аварії.
