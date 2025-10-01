У Полтаві внаслідок пожежі на території навчального закладу постраждала людина

Учора, 30 вересня, в одному із навчальних закладів Полтави сталася пожежа, внаслідок якої травмувалася людина. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області
За інформацією рятувальників, пожежа спалахнула у гаражі навчального закладу. Вогонь охопив перекриття площею 60 квадратних метрів, знищив легковий автомобіль, мототранспорт і майно. Від високої температури закопчено стіну та двері сусідньої будівлі.
Під час пожежі постраждала одна людина. Її стан наразі не уточнюється.
Завдяки оперативній роботі пожежників вдалося запобігти повному знищенню споруди та поширенню вогню на сусідні приміщення. До ліквідації залучалися кілька підрозділів ДСНС. Причини загоряння з’ясовуються.
Нагадаємо, нещодавно в одному з сіл Новосанжарської громади на Полтавщині внаслідок пожежі загинула людина.
