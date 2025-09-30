Привласнення понад 10 мільйонів на берегоукріпленні водосховища: на Полтавщині судитимуть підрядника та інженера

На Полтавщині перед судом постануть керівник підрядної організації та інженер з технічного нагляду за звинуваченням у привласненні понад 10,4 млн грн при берегоукріпленні водосховища у Кременчуцькому районі. Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, під час реалізації проєкту замість передбачених матеріалів підрядник використав дешевші й неякісні будівельні компоненти — зокрема, гранітний щебінь та бутовий камінь, що не відповідали технічним вимогам. Це дозволило завищити обсяг і вартість виконаних робіт.

Інженер з технагляду, який мав контролювати якість, не лише не зупинив порушення, а й підписав акти виконаних робіт, фактично сприяючи їх легалізації.

Обом фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Керівнику компанії інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах під час воєнного стану та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ). Інженеру — пособництво в заволодінні коштами та підроблення документів.

Обвинувальні акти вже передали до суду. На майно підозрюваних накладено арешт у розмірі завданих збитків.

Нагадаємо, нещодавно на профільній комісії обласної ради чиновники повідомили, що ситуація із берегоукріпленням Кременчуцького водосховища нині критична.