На Полтавщині внаслідок аварії загинув водій фургона — поліція

Учора, 29 вересня, близько 17.00 на трасі Київ-Харків-Довжанський у межах Лубенського району на Полтавщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними слідства, 53-річний водій фургона Fiat Ducato зіткнувся з вантажівкою Daf, за кермом якої перебував 63-річний чоловік.

Унаслідок зіткнення автомобілів водій фургона загинув на місці.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Нині усі причини та обставини аварії з’ясовуються.

