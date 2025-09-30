На Миргородщині п’яний водій з’їхав у кювет — пасажирка отримала травми

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 вересня близько 17.30 на автодорозі Великі Сорочинці — Рашівка неподалік села Савинці Миргородського району. Поліція з’ясовує обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ 2108, під керуванням 46-річного місцевого мешканця, виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 42-річна пасажирка автомобіля. Її госпіталізовано. Поліцейські з’ясували, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

