За минулу добу на Полтавщині виникли 15 пожеж, з них лише одна на Кременчуччині

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 96

У Полтавському районі загорівся ліс – вогонь знищив лісову підстилку на площі 300 квадратних метрів

За минулу добу на Полтавщині зафіксовано 15 пожеж та ДТП з загибеллю людини. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області. У Кременчуцькому районі зафіксовано лише одна пожежа.

29 вересня о 17.07 сталася пожежа на відкритій території в селі Максимівка Піщанської громади. Рятувальники 14-ї ДПРЧ та працівники Піщанської місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу. Її площа склала 40 м кв. Причина виникнення загорання встановлюється.

Ще 14 пожеж зафіксовані на території Полтави, Полтавського, Миргородського та Лубенського районів.

Зокрема, у Полтавському районі біля села Копили Терешківської громади загорівся ліс – вогонь знищив лісову підстилку на площі 300 квадратних метрів

На автошляху в Пирятинській громаді сталося ДТП, в якій загинула людина. Рятувальники провели деблокування тіла водія.

