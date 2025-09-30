За минулу добу на Полтавщині виникли 15 пожеж, з них лише одна на Кременчуччині

За минулу добу на Полтавщині зафіксовано 15 пожеж та ДТП з загибеллю людини. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області. У Кременчуцькому районі зафіксовано лише одна пожежа.
29 вересня о 17.07 сталася пожежа на відкритій території в селі Максимівка Піщанської громади. Рятувальники 14-ї ДПРЧ та працівники Піщанської місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу. Її площа склала 40 м кв. Причина виникнення загорання встановлюється.
Ще 14 пожеж зафіксовані на території Полтави, Полтавського, Миргородського та Лубенського районів.
Зокрема, у Полтавському районі біля села Копили Терешківської громади загорівся ліс – вогонь знищив лісову підстилку на площі 300 квадратних метрів
На автошляху в Пирятинській громаді сталося ДТП, в якій загинула людина. Рятувальники провели деблокування тіла водія.
