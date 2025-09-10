У Щербанях Renault збив 82-річну жінку: її госпіталізували

9 вересня у селі Щербані Полтавського району на вулиці Геннадія Біліченка сталася ДТП. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, автомобіль Renault Kangoo під керуванням 22-річного водія збив 82-річну жінку. Постраждалу з травмами госпіталізували.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини аварії з’ясовуються.
