На трасі Решетилівка – Кобеляки – Дніпро у ДТП загинув пішохід

Уночі 10 вересня близько 1.20 на 121-му кілометрі автодороги Решетилівка – Кобеляки – Дніпро сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, автомобіль Volvo під керуванням 51-річного водія збив 42-річного пішохода. Чоловік загинув на місці.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Обставини трагедії встановлює слідство.
Нагадаємо, нещодавно в аварії на трасі Полтава – Кременчук постраждали дві жінки.
