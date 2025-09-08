У Кременчуці рятувальники зняли кота з даху

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 160

8 вересня, о 6.51 кіт застряг на навісі над підʼїздом за адресою вул. Манагарова, 1. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Уже о 7.03 бригада прибула на місце. Рятувальники встановили трьохколінчасту драбину, зняли тварину та передали її власниці. Операція завершилася о 7.14.

У заході з порятунку брали участь четверо рятувальників з 15-ї ДПРЧ на автомобілі АЦ‑МАН‑1,8 т.