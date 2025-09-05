У Полтаві розшукують 62-річну Аллу Кензову

Поліція Полтави розшукує безвісти зниклу 62-річну Аллу Кензову. Вона мешкає у Київському районі міста. Про це повідомили у відділі №1 Полтавського районного управління поліції.
Прикмети:
У що була одягнена на момент зникнення — невідомо.
Правоохоронці звертаються до громадян із проханням: якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках жінки, повідомте за телефонами: 095‑705‑91‑03 або 102.
