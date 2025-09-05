У Полтаві розшукують 62-річну Аллу Кензову

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 94

Поліція Полтави розшукує безвісти зниклу 62-річну Аллу Кензову. Вона мешкає у Київському районі міста. Про це повідомили у відділі №1 Полтавського районного управління поліції.

Прикмети:

на вигляд 60–70 років;

зріст приблизно 160–165 см;

середньої статури;

волосся каштанове, середньої довжини;

могла бути в окулярах.

У що була одягнена на момент зникнення — невідомо.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням: якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках жінки, повідомте за телефонами: 095‑705‑91‑03 або 102.