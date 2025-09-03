У Кременчуці загинула жінка, яка випала з вікна

2 вересня близько 16.30 у Кременчуці на вулиці Героїв України жінка випала з вікна багатоповерхівки та загинула, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що загибла — 88-річна місцева мешканка.
Для визначення остаточної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.
За фактом події слідчі, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) — з приміткою «раптова смерть».
Причини та обставини трагедії з’ясовує слідство.
Нагадаємо, що у липні з дев’ятого поверху будинку на вулиці Алітуській у Кременчуці випала жінка.
