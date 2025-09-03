У Кременчуцькому районі знайшли боєприпаси часів минулих війн

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 136

2 вересня у селі Лутовинівка Козельщинської громади Кременчуцького району виявили вибухонебезпечні предмети часів минулих воєн. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Знищення боєприпасів заплановане на 3 вересня групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Полтавській області.

Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів слід негайно повідомити на 101 або 102 та не торкатися їх самостійно.

Нещодавно в центрі Кременчука виявили міну.



