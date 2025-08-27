У Миргородському районі авто збило пішохода: чоловік у лікарні

27 серпня близько 9.00 у селі Біленченківка Гадяцької громади Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляють у пресслужбі поліції, 48-річна водійка Daewoo збила пішохода. 69-річний чоловік отримав травми й потрапив до лікарні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.
Причини та обставини ДТП встановлюють.
