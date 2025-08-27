На Полтавщині розшукують 21-річного Ігоря Плотніка з Миргородського району

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Ігоря Олександровича Плотніка, 2004 року народження, мешканця міста Заводське Миргородського району.
Відомо, що 9 серпня чоловік пішов із дому та не повернувся.
Прикмети Ігоря Плотніка:
Особлива прикмета: кульгає на праву ногу.
Був одягнений у сині спортивні штани, футболку, темну спортивну кофту та сірі кросівки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, повідомте поліцію за телефонами:
