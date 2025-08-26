Старша сержантка з Полтавщини замість служби відпочивала за кордоном — ДБР

Через це з держбюджету виплатили майже 190 тис. грн, стверджують правоохоронці

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з військовою контррозвідкою СБУ повідомили про підозру старшій сержантці з Полтавщини. Замість служби жінка вісім разів виїжджала за кордон на відпочинок. Про це інформує ДБР 26 серпня.

За даними слідчих, у 2022–2024 роках військовослужбовиця відвідувала курорти Чорногорії та Польщі. Попри відсутність на службі, вона продовжувала отримувати грошове забезпечення. Через це з держбюджету виплатили майже 190 тис. грн.

Слідчі кваліфікували її дії як ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 409 ККУ) та шахрайство, що завдало значної шкоди (ч.3 ст. 190 ККУ). Санкції цих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

За даними ДБР, підозрювана вже відшкодувала незаконно отримані гроші. Також перевіряють дії командування частини, яке продовжувало нараховувати їй виплати, попри прогули. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

