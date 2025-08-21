На Кременчуччині за добу сталося дві пожежі — у Щербаках і Кам’яних Потоках

Горіли приватне домоволодіння та суха рослинність, обійшлося без постраждалих

20 серпня рятувальники ліквідували дві пожежі на території Кременчуцького району. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Перше повідомлення надійшло на лінію 101 про пожежу в селі Щербаки. Горіло приватне домоволодіння: полум’я знищило навіс із шиферу, дрова, господарчу споруду площею 18 м², вживані речі та суху рослинність на площі 70 м². На місці працювали 7 рятувальників із 14-ї пожежно-рятувальної частини, залучили 2 одиниці техніки. Причину займання встановлюють.

Інша пожежа сталася в селі Кам’яні Потоки — загорілась суха трава й очерет на відкритій території. Вогонь охопив площу близько 2 гектарів, однак поширення вдалося вчасно зупинити. До гасіння залучалися підрозділи з 14-ї та 16-ї ДПРЧ, а також місцева пожежна охорона.

У жодному з випадків постраждалих немає. Причини обох загорянь встановлюють.

