У Полтаві затримали чоловіка за замах на вбивство жінки в під’їзді

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 209

У Полтаві поліція затримала 42-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство жінки. Про це повідомили в поліції Полтавської області.

Напад стався 18 серпня близько 10.40 у під’їзді багатоповерхівки на проспекті Миру. Невідомий чоловік раптово накинувся на місцеву мешканку.

На виклик одразу прибула слідчо-оперативна група та оперативники. У ході першочергових дій встановили, що до злочину причетний 42-річний житель Полтави. Його затримали.

— Фігуранту вже повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції області.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

нагадаємо, що цьогоріч на Полтавщині ексчиновник замовив убивство підприємця за 5 тисяч доларів.