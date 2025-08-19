У Полтаві затримали чоловіка за замах на вбивство жінки в під’їзді

У Полтаві поліція затримала 42-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство жінки. Про це повідомили в поліції Полтавської області.
Напад стався 18 серпня близько 10.40 у під’їзді багатоповерхівки на проспекті Миру. Невідомий чоловік раптово накинувся на місцеву мешканку.
На виклик одразу прибула слідчо-оперативна група та оперативники. У ході першочергових дій встановили, що до злочину причетний 42-річний житель Полтави. Його затримали.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
