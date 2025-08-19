Поліція розшукує зниклого 55-річного чоловіка з Горішніх Плавнів

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 76

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого жителя Горішніх Плавнів — Олега Мотрія, 1969 року народження. Про це повідомили у відділі поліції №2 Кременчуцького районного управління.

За інформацією рідних, чоловік зник 13 серпня і відтоді його місцезнаходження невідоме.

Прикмети зниклого: зріст близько 170 см, худорлява статура, коротке темне волосся, карі очі. На голові має шрам. На момент зникнення був одягнений у сині джинси, блакитну сорочку та сірі туфлі.

Поліція закликає громадян, які володіють інформацією про можливе місцеперебування чоловіка, повідомити до відділу поліції №2 м. Горішні Плавні за телефоном (097) 900-72-98 або на спецлінію 102.