На Полтавщині судили військового за дезертирство: той не повертався на службу, бо не мав грошей на дорогу

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 904

На Полтавщині за дезертирство судили військовослужбовця, який близько 5 місяців незаконно перебував поза межами військової частини. Про це стало відомо із вироку Гадяцького районного суду від 12 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений має звання сержанта, перебуває на службі у Збройних силах України із грудня 2022 року на посаді стрільця-помічника гранатометника та вже має одну судимість від березня 2023 року за крадіжку.

Відомо, що у липні 2023 року обвинувачений самовільно залишив військову частину. Його зняли з усіх видів забезпечення на цей час, проте за 9 днів чоловік самостійно повернувся до військової частини.

На початку січня 2024 року військовослужбовець пішов у щорічну відпустку строком на 15 днів та плюс 2 додаткові дні на дорогу. Із відустки він мав прибути до військової частини 24 січня 2024 року, проте не зробив цього. Чоловіка знову зняли із усіх видів забезпечення у військовій частині.

У суді обвинувачений пояснив, що у липні 2023 року не повернувся вчасно до військової частини, бо у нього зламалася машина. Із відпустки він вчасно не повернувся через відсутність коштів. Проте запевнив суд, що наміру вчиняти дезертирство він не мав, а затримали його правоохоронці на початку червня 2024 року, коли він із речами повертався до військової частини. Чоловік також повідомив суду, що готовий продовжувати службу, про що є відповідний лист командування частини, та звернувся із клопотанням про звільнення від відповідальності та направлення для продовження військової служби.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини) та ч. 4 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання шляхом ув'язнення строком на 5 років та 3 місяці.

