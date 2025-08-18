На Полтавщині судили військового за дезертирство: той не повертався на службу, бо не мав грошей на дорогу

ГО "Захист держави"
Автомобіль для оборонців Куп’янського напрямку — історія однієї допомоги
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Олена Шуляк
Держава оплатить ветеранам здобуття нової освіти
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині судили військового за дезертирство: той не повертався на службу, бо не мав грошей на дорогу

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 904

 

Раніше обвинувачений уже мав судимість за крадіжку

На Полтавщині за дезертирство судили військовослужбовця, який близько 5 місяців незаконно перебував поза межами військової частини. Про це стало відомо із вироку Гадяцького районного суду від 12 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений має звання сержанта, перебуває на службі у Збройних силах України із грудня 2022 року на посаді стрільця-помічника гранатометника та вже має одну судимість від березня 2023 року за крадіжку.

Відомо, що у липні 2023 року обвинувачений самовільно залишив військову частину. Його зняли з усіх видів забезпечення на цей час, проте за 9 днів чоловік самостійно повернувся до військової частини.

На початку січня 2024 року військовослужбовець пішов у щорічну відпустку строком на 15 днів та плюс 2 додаткові дні на дорогу. Із відустки він мав прибути до військової частини 24 січня 2024 року, проте не зробив цього. Чоловіка знову зняли із усіх видів забезпечення у військовій частині. 

У суді обвинувачений пояснив, що у липні 2023 року не повернувся вчасно до військової частини, бо у нього зламалася машина. Із відпустки він вчасно не повернувся через відсутність коштів. Проте запевнив суд, що наміру вчиняти дезертирство він не мав, а затримали його правоохоронці на початку червня 2024 року, коли він із речами повертався до військової частини. Чоловік також повідомив суду, що готовий продовжувати службу, про що є відповідний лист командування частини, та звернувся із клопотанням про звільнення від відповідальності та направлення для продовження військової служби.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини) та ч. 4 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання шляхом ув'язнення строком на 5 років та 3 місяці.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині на 7 років позбавлення волі покарали військовослужбовця, який скоїв дезертирство із військової частини на БТРі.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду дезертирство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх