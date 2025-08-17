Директора фірми з Полтавщини підозрюють у розкраданні 1,2 млн грн на озелененні Києва

Слідство встановило, що до столиці не надійшли жодні рослини, зазначені у звітності

Слідчі Святошинського управління поліції Києва спільно з оперативниками та прокуратурою викрили директора приватної фірми з Полтавщини, якого підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. Про це повідомила поліція Києва.

За даними слідства, чоловік у змові з головним агрономом комунального підприємства організував підписання підроблених накладних, де зазначалася неправдива інформація про поставку зелених насаджень для благоустрою столиці.

На підставі цих документів із бюджету було перераховано понад 1,2 млн грн, однак жодні рослини фактично не доставили.

Директору фірми повідомили про підозру за ч.4 ст.191 (привласнення або розтрата майна) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, яке йому загрожує, — до 8 років позбавлення волі.

Раніше за цією справою вже повідомили про підозру головному агроному комунального підприємства.

