Директора фірми з Полтавщини підозрюють у розкраданні 1,2 млн грн на озелененні Києва

ГО "Захист держави"
Кременчук відповідає Орбану: «Це повні нісенітниці»
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Олена Шуляк
Держава оплатить ветеранам здобуття нової освіти
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Директора фірми з Полтавщини підозрюють у розкраданні 1,2 млн грн на озелененні Києва

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 226

 

Слідство встановило, що до столиці не надійшли жодні рослини, зазначені у звітності

Слідчі Святошинського управління поліції Києва спільно з оперативниками та прокуратурою викрили директора приватної фірми з Полтавщини, якого підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. Про це повідомила поліція Києва.

За даними слідства, чоловік у змові з головним агрономом комунального підприємства організував підписання підроблених накладних, де зазначалася неправдива інформація про поставку зелених насаджень для благоустрою столиці.

На підставі цих документів із бюджету було перераховано понад 1,2 млн грн, однак жодні рослини фактично не доставили.

Директору фірми повідомили про підозру за ч.4 ст.191 (привласнення або розтрата майна) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, яке йому загрожує, — до 8 років позбавлення волі.

Раніше за цією справою вже повідомили про підозру головному агроному комунального підприємства.

Нагадаємо, що у травні комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» придбало 3850 шт. квітів на загальну суму 97,6 тис. гривень

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: квіти підробка документів розтрата
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх