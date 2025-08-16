На Полтавщині розшукують 44-річного чоловіка з Кременчука

Поліція Полтавщини оголосила розшук зниклого мешканця Кременчука — 44-річного Романа Ющенка. Про це повідомили в обласному управлінні поліції.
Відомо, що 14 серпня чоловік пішов з дому та не повернувся. Нині правоохоронці здійснюють пошукові заходи.
Прикмети зниклого:
На момент зникнення був одягнений у жовту футболку, зелені штани з коричневим ременем та чорне взуття.
Поліція закликає громадян, які володіють будь-якою інформацією про місце перебування чоловіка, телефонувати за номерами: 098 739 26 30, 095 507 09 72 або 102.
